Tientallen jongeren op de vuist aan schoolpoort in Halle

Halle - De krokusvakantie is in het Vlaams-Brabantse Halle met een valse noot begonnen. Twee jongeren zijn vrijdagnamiddag vlak voor de schoolpoort op de vuist gegaan, waarna de tientallen jongeren die toekeken ook begonnen te vechten, meldt RingTV.

De vechtpartij ontstond vrijdag niet lang na schooltijd aan de toegangspoort van het Heilig Hart en College in Halle. Op videobeelden van RingTV is te zien hoe twee jongeren centraal staan en elkaar uitdagen terwijl tientallen anderen toekijken. Zodra er een slag uitgedeeld is, mengen de toeschouwers zich in het gevecht en loopt de situatie uit de hand. In het tumult worden heel wat rake klappen uitgedeeld.

Over de vechtpartij is voorlopig weinig bekend. Ooggetuigen vertelden RingTV dat het gevecht zich daarna verplaatst heeft richting het station van Halle, maar daar is nog geen bevestiging van. Ook of er gewonden gevallen zijn, is op dit moment niet geweten. Bij de politie van Halle is niemand bereikbaar voor commentaar.

Begin oktober 2018 vond in Halle ook al een grote vechtpartij plaats waarbij een jongen lichtgewond raakte. Een tiener vuurde toen een schot af met een alarmpistool.

