Klimaatactiviste Laura Cools prijkt op SP.A-lijst voor Vlaams Parlement

Klimaatactiviste Laura Cools versterkt de SP.A-lijst in West-Vlaanderen voor de verkiezingen van 26 mei. De 22-jarige studente zal zich inzetten voor een sociaal klimaatbeleid vanop de achtste plaats voor het Vlaams Parlement, zo laat de partij zaterdag weten.

Cools schreef mee aan de klimaatplannen van de partij . Ze zetelt voor SP.A in de gemeenteraad in Koekelare en mikt nu op het nationale niveau. “Ik heb een breed sociaal engagement en vecht met een hele generatie tegen de opwarming van de aarde. Ik ben een ecosocialist: we moeten ambitieuze en concrete maatregelen nemen voor het klimaat, maar wel voor iedereen”, klinkt het zaterdag in een persbericht.

De organisatie Youth For Climate benadrukt zaterdag dat Cools geen aanvoerster van Students For Climate (SFC) is. “We ontdekten dat ze SFC had opgericht. Anuna De Wever en Kyra Gantois hebben dan contact met haar opgenomen. Na één mars stelden we vast dat ze een politieke kleur had en toen hebben we haar verteld dat het geen goed idee was om aanvoerster te zijn, omdat we een apolitieke organisatie zijn. We hebben toen met Bakou Mertens en Laura Cools samengezeten en hebben dan in consensus besloten dat Bakou geschikter is om aanvoerder te zijn van SFC”, luidt het in een reactie.