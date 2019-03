Boris Johnson laatdunkend over Europese Unie: “Ik heb geen idee hoe die smeerlappen kunnen worden ontslagen”

Een nieuw brexitreferendum zou tot woede van de Britten leiden, verklaarde de voormalige Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, voorvechter van een Brits-Europese boedelscheiding. Hij haalde ook uit naar de “smeerlappen” die Europa leiden.

Johnson kreeg op een conferentie in het Indiase New Dehli een vraag over de toenemende druk om een nieuw referendum te organiseren. “Ik denk niet dat dat mogelijk is”, zei hij. “Ik denk dat de woede en de verveling bij de bevolking zo intens zou zijn. De mensen zouden totaal gek worden door het idee om opnieuw over deze zaak te moeten stemmen.”

De campagne voor het referendum van 2016 was “erg scherp en verdelend”, aldus nog Johnson. Hij vermoedt dat een tweede referendum hetzelfde resultaat zal opleveren.

Boris Johnson stapte vorig jaar uit de regering van premier Theresa May, om te protesteren tegen haar ontwerpakkoord met de Europese Unie. Het Britse parlement verwierp dat akkoord, wat May in een politieke storm bracht nu de datum van de brexit, 29 maart, met rasse schreden nadert.

Europa

Johnson verwierp nog het idee dat de brexit een “xenofoob, nationalistisch en reactionair” fenomeen zou zijn. “Mijn bezwaar tegen de EU is niet dat ze door buitenlanders wordt geleid. Het probleem is dat we niet echt weten wie haar leidt”, zei hij.

Hij liet zich laatdunkend uit over de voorzitters van de verschillende Europese instellingen. “Ik zou u niet kunnen vertellen wie ze zijn, wat ze doen, hoe ze aan hun job geraakten of hoe ze kunnen ontslagen worden. Ik heb geen idee hoe die bepaalde smeerlappen kunnen worden ontslagen. Ik zeg niet dat ze smeerlappen zijn. Maar miljoenen en miljoenen mensen in het Verenigd Koninkrijk hebben geen idee hoe het systeem werkt. Het is hen compleet vreemd.”