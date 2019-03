Achttienjarige man richt wapen op politie en vlucht bij controle in Nederland

De Nederlandse politie heeft een 18-jarige man uit Sint-Oedenrode aangehouden die vanuit zijn auto een vuurwapen op een agente richtte. Hij deed dat toen agenten hem wilde controleren omdat hij met hoge snelheid in zijn woonplaats langs carnavalsvierders was gereden.

Na het incident met het wapen reed hij vervolgens hard weg. De agente moest opzijspringen.

Later in de nacht van vrijdag op zaterdag zagen agenten de verdachte in zijn auto rijden. Hij kon worden aangehouden en bij fouillering vond de politie een vuurwapen.