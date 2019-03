131 verhoren en zelfs sms-bom, maar dader hoevemoord loopt nog vrij rond: “Vermoord door psychopaat of iemand die ze kende”

Dilsen-Stokkem -

Deze week is het een half jaar geleden dat in de historische Damiaanhoeve in Elen (Dilsen-Stokkem) de 61-jarige Gerty Vanhoef brutaal werd vermoord met verschillende messteken. De afgelopen zes maanden werden alle mogelijke pistes onderzocht. In het onderzoek steken al bijna 7.000 manuren, liefst 131 verhoren werden uitgevoerd, maar de dader loopt nog altijd vrij rond. Daarom doet de familie van Gerty Vanhoef vandaag een ultieme oproep aan getuigen.