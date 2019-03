Huwelijksreis van Belgisch koppel eindigt op luchthaven Bangkok: “We kunnen hier met niemand praten”

Vierentwintig Belgische toeristen zitten al enkele dagen vast op de luchthaven van Bangkok. Door de sluiting van het Pakistaanse luchtruim is terugvliegen naar ons land geen optie. Dat meldt RTL. Zo eindigt de huwelijksreis van Ludivine Migliorini en haar man in mineur.

Het Pakistaanse luchtruim is sinds afgelopen woensdag gesloten door de hoogoplopende spanningen met India. Alle vluchten uit het land zijn dan ook geannuleerd, wat slecht nieuws is voor 24 Belgische toeristen die al enkele dagen vastzitten op de luchthaven van Bangkok.

Huwelijksreis

Onder de Belgen bevinden zich Ludivine Migliorini en haar kersverse echtgenoot, die hun huwelijksreis hielden in Pakistan en die nu in mineur zien eindigen. Zij zitten al sinds woensdagavond te wachten op hun vliegtuig.

“We worden niet geïnformeerd en er is hier niemand die Frans praat”, zegt Ludivine aan RTL. “We kregen iets om te drinken, ’s middags een halve hamburger en ’s avonds een broodje. Het is niet evident, wachten zonder informatie.” Ze is ontgoocheld in de manier waarop Tui en Thai Airways de situatie aanpakken. “Daar vliegen we nooit meer mee.”

Bij Tui verontschuldigen ze zich voor de feiten. “Wij konden van hieruit niet inschatten hoe de situatie daar ging evolueren”, zegt woordvoerder Pieter Demeyer. “We wisten niet dat het luchtruim gesloten zou blijven.” Tui is wel op zoek gegaan naar oplossingen voor de reizigers, en die vonden ze ook voor Ludivine en haar man. Zij vertrekken zaterdagavond vanuit Istanbul naar ons land.