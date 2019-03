Zware brand in taverne van zus Sven Nys: oude hoeve helemaal vernield

Herselt - Taverne Agter De Weyreldt in Herselt is zaterdagmiddag uitgebrand. De taverne die was ondergebracht in een oude hoeve, kon niet meer worden gered. De zaak die populair is bij wielrenners, wordt uitgebaat door de zus van Sven Nys.

De brand in taverne Agter De Weyreldt in de gelijknamige straat Achter De Wereld in een uithoek van Herselt brak rond de middag uit. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar door het vele hout in het pand verspreidde het vuur zich razendsnel. De oude hoeve werd helemaal vernield.

De taverne wordt uitgebaat door Britt Nys, de zus van voormalig veldrijder Sven Nys, en werd ook veel bezocht door wielrenners.