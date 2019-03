Mercedes Van Volcem toch hoog op Kamerlijst, met dank aan de jongste burgemeester van het land

Mercedes Van Volcem zal toch op de West-Vlaamse Kamerlijst van Open VLD staan. Het Vlaams parlementslid schreeuwde haar ongenoegen uit over de plaats als lijstduwer die haar aangeboden werd, maar Francesco Vanderjeugd bood aan een plaatsje op te schuiven waardoor de Brugse toch de derde plaats kan innemen.

De Vlaamse liberalen doen er alles aan om eendracht en enthousiasme uit te stralen, maar vrijdag doken er plots troubles in paradise op. Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem zag een verkiesbare plaats op zowel de Vlaamse als de federale kieslijst in West-Vlaanderen aan haar neus voorbijgaan en stuurde een bijzonder boos persbericht de wereld in. Vooral het feit dat een ‘wit konijn’ de tweede plaats op de Kamerlijst in de schoot geworpen kreeg, kon er bij haar niet in.

“Door mijn politieke carrière hebben mijn kinderen hun mama weinig bij hen thuis gehad, en zelden lekker eten gegeten. Elke minuut vrije tijd heb ik in de uitbouw van de partij gestoken”, luidde het ontgoocheld. Een lijstduwersplaats vond ze, gezien haar aantal voorkeurstemmen, een vernederend bod. Van Volcem riep haar collega-liberalen op om de modellijst af te keuren.

Bart Tommelein, lijsttrekker van de Vlaamse Open VLD-lijst en burgemeester van Oostende, wenste vrijdag niet te reageren maar bracht de misnoegde politica ’s avonds nog een bezoekje. Uiteindelijk kwamen ze tot een compromis, met dank aan… Francesco Vanderjeugd uit Staden, de jongste burgemeester van het land.

“Iemand moet de strijd aangaan”

Vanderjeugd, die sinds 2014 in het Vlaams Parlement zetelde, toonde zich bereid om keihard voor zijn zitje te vechten vanop een strijdplaats. Op die manier kon Van Volcem zijn derde plaats bezetten. Open VLD heeft vandaag drie West-Vlamingen in het parlement, dus slechts de eerste plaatsen zijn zeker verkiesbare plaatsen. “Iemand moet de strijd aangaan”, aldus Tommelein, waarop de Stadense burgemeester zich aanmeldde. Hij riep de ploeg op om hem de lijstduwersplaats toe te kennen, maar daar stak Tommelein zelf een stokje voor.

Om de 31-jarige kapper toch nog te laten meegenieten van de stemmen uit de pot, plaatste Tommelein zijn ‘raspaardje’ op nummer vier. Case closed: Tommelein trekt met in zijn kielzog de nieuwe Ieperse burgemeester Emmily Talpe - vijf jaar geleden nog opvolgster - en vervolgens Mercedes Van Volcem en Francesco Vanderjeugd. “We hebben de ambitie en het talent in huis om een zetel bij te winnen”, maakt Tommelein zich sterk.

Open VLD hoopt in West-Vlaanderen groter te worden dan de SP.A, en Groen en Vlaams Belang voor te blijven. Alleen de populaire Hilde Crevits (CD&V) lijkt in de Vlaamse arena enige concurrentie te zijn voor Tommelein.