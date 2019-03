Een Vlaams verhaal uit 2012 is de afgelopen dagen plots overal opgedoken in het Zuid- en Centraal-Amerikaanse nieuws. In onder meer Venezuela, Colombia, Argentinië, Nicaragua, Peru, Puerto Rico en Brazilië lezen ze nu het opmerkelijke verhaal van Jan*, die pas na 19 jaar huwelijk ontdekte dat zijn echtgenote vroeger eigenlijk een man was.

Het artikel ging destijds al de wereld rond, maar staat nu weer te lezen op tientallen nieuwssites aan de andere kant van de wereld. Waarom het verhaal daar plots weer opduikt, is een raadsel.

Een sprookjeshuwelijk was het niet, maar toen Jan in 1993 met zijn Monica trouwde, had hij naar eigen zeggen geen enkele reden om aan zijn derde echtgenote te twijfelen. “Monica had als een soort au pair bij mijn zieke zus gewerkt, totdat haar verblijfsvergunning was verstreken en ze terug moest naar Indonesië. Toen de relatie met mijn tweede vrouw op de klippen liep en ik met twee kinderen achterbleef, zocht ik haar op om te kijken of ze wou komen helpen”, zei Jan in 2012 aan Het Nieuwsblad. “Langzaamaan is er een relatie ontstaan en uiteindelijk heb ik haar naar België gehaald.”

Zelfs tijdens het vrijen niets gemerkt

Maar dat was niet zonder het Belgisch gerecht gerekend. Dat had grote twijfels over de echtheid van haar geboorteakte en haar identiteitspapieren, maar uiteindelijk hebben ze de aanvraag toch aanvaard. Jan zag het teken aan de wand niet en startte een gelukkig leven met Monica. “Ik vond haar een aantrekkelijke dame, op en top vrouw. Ze had helemaal geen mannelijke trekken”, zuchtte hij. “Ze heeft al die jaren trouwens de pil genomen, en ze deed ook altijd alsof ze menstrueerde. Ze gebruikte tampons en maandverband. Allemaal om de waarheid voor mij verborgen te houden.”

Ook andere alarmbellen gingen niet af bij Jan. “Toen we echt een relatie aangingen – zij was toen 27 jaar oud – heb ik haar wel gevraagd of ze kinderen wilde. Ze antwoordde van niet, maar daar heb ik me nooit vragen bij gesteld.” Ook tijdens het vrijen had hij naar eigen zeggen nooit iets gemerkt. “Al begrijp ik nu wel waarom ze altijd glijmiddel gebruikte. Dat is blijkbaar typisch iets voor mannen die tot vrouw zijn omgebouwd.’

Geruchten

Foto: if

Jarenlang leefde het gezin van Jan in onwetendheid. Totdat Monica wild begon uit te gaan en enorme bedragen begon uit te geven aan discotheken en dure handtassen. Het was in die periode dat Jan voor het eerst de geruchten hoorde. “Een nicht van Monica begon allerlei roddels rond te strooien. Zo vertelde een vriend van me dat hij gehoord had dat Monica eigenlijk een geopereerde man was. Ik kon dat niet geloven.”

Toen hij ook merkte dat Monica in die periode contact zocht met andere, veel jongere mannen in Antwerpen, besloot Jan haar te confronteren. “Op een avond werd ik nog maar eens geconfronteerd met allerlei amoureuze berichtjes die via Skype op de computer binnenkwamen. Ik heb haar tegen de muur gezet en gezegd: ‘Nu wil ik de waarheid weten. Ben jij een man?’ Ze heeft toen bekend dat ze als jongen geboren was en dat ze zich had laten opereren”, zei Jan.

Naïeve sukkel

Monica zag het probleem niet, omdat ze nu een vrouw was en het daardoor onnodig vond om haar echtgenoot te vertellen over haar verleden als man. Maar Jan was woedend. “Mijn wereld stortte in. Het is die avond tot een handgemeen gekomen. De politie is moeten langskomen”, zegt hij.

Later ontdekte hij dat heel wat mensen uit zijn vriendenkring al die jaren wel wisten wie Monica precies was. “Ik heb die vrienden gevraagd waarom ze mij nooit iets verteld hadden. Waarom mocht iedereen dat weten, behalve ik, de naïeve sukkel? Ze hebben geen idee hoe het voelt om zoiets mee te maken. Dit is het ultieme verraad. Ik voel me aangerand, geraakt in mijn eerbaarheid. Het idee dat ik jarenlang het bed met haar gedeeld heb, vind ik afschuwelijk.”

Monica bleef bij hem wonen, totdat een kortgedingprocedure haar uit het huis zette. Jan zocht psychologische bijstand om zijn trauma te verwerken.

* Jan en Monica zijn fictieve namen