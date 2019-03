Jan Vertonghen kostte Tottenham bijna punten tegen Arsenal: gelukkig voor hem is er geen VAR in Engeland

Tottenham kon zaterdag al voor de derde competitiewedstrijd op rij niet winnen. Na nederlagen tegen Burnley en Chelsea kwam Arsenal een punt pakken op Wembley: 1-1. Al hadden de Spurs evengoed kunnen verliezen in het slot.

Aaron Ramsey opende na een kwartier de score voor de Gunners. Harry Kane maakte een kwartier voor tijd gelijk vanaf de stip, ook al stond de spits van Tottenham buitenspel alvorens Shkodran Mustafi hem neerhaalde. In Engeland is echter geen VAR en dus kon de beslissing niet teruggedraaid worden.

Geluk voor de Spurs dus, die ook tien minuten later opgelucht mochten ademhalen dat er nog geen VAR is in de Premier League. Toen Pierre-Emerick Aubameyang een penalty mocht trappen, liep Jan Vertonghen veel te snel de zestien binnen. De Gabonees miste bovendien zijn elfmeter, die volgens het reglement eigenlijk opnieuw moest getrapt worden. De Rode Duivel hield in de rebound diezelfde Aubameyang met een tackle trouwens van een doelpunt.