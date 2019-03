Zoon gaat door het lint bij executie van vader in Texas, bewakers moeten ingrijpen

De executie van Billie Wayne Coble in de Amerikaanse staat Texas, heeft donderdag tot chaos geleid. Toen de man zijn laatste, nogal opmerkelijke woorden uitsprak, ging zijn zoon door het lint. De aanwezige bewakers moesten ingrijpen en arresteerden verschillende familieleden.

Billie Wayne Coble werd in 1990 veroordeeld voor de doodslag op de ouders en de broer van zijn vrouw, die had laten weten dat ze van hem wilde scheiden. Afgelopen donderdag werd de 70-jarige man, de oudste terdoodveroordeelde in de staat Texas, naar zijn doodstraf geleid: precies om 18.13 uur kreeg hij een dodelijke injectie toegediend. Dat proces verliep echter niet probleemloos: toen Coble een aantal minuten voordien zijn zelf uitgenodigde getuigen voor een laatste keer toesprak, ging zijn zoon door het lint.

“Dat is dan vijf dollar”

De laatste woorden van Coble bleken nogal vreemd, zo schrijven Amerikaanse media. Hij zei tegen zijn vijf getuigen - onder wie zijn zoon, schoondochter en kleinzoon - dat hij van ze hield en dat ze voor zichzelf moesten zorgen, maar ook zei hij “dat is dan vijf dollar”. Daarop kregen de familieleden het erg moeilijk. Zijn zoon sloeg met de vuisten op de ramen van de executiekamer en werd agressief jegens de andere aanwezigen in de ruimte. Ook de andere familieleden verzetten zich plots fel tegen het dodelijke proces.

Uiteindelijk moesten de bewakers tussenkomen om het drietal tot bedaren te dwingen, maar dat lukte maar niet. Het kwam tot een arrestatie. De schoondochter kon dat niet begrijpen: “Waarom doen jullie dit, ze hebben zijn vader net vermoord”, klonk het.

Terwijl de heisa verder duurde, overleed Coble. De moordenaar werd om precies 18.24 uur doodverklaard.

De executiekamer

Coble is de derde terdoodveroordeelde die dit jaar in de VS werd terechtgesteld, en de tweede in het zeer conservatieve Texas. Vorig jaar werden in totaal 25 gevangenen geëxecuteerd, van wie 13 in Texas. De oudste terdoodveroordeelde die tot nu toe werd omgebracht in de VS, was 83-jarige Walter Moody, die vorig jaar stierf in Alabama.

Momenteel wachten meer dan 2.700 op “death row” op hun executie. En die wachttijd kan lang oplopen: gemiddeld gaat het om 15 jaar, maar als ze beroep aantekenen kan het veel langer duren. In Texas heeft een dertigtal terdoodveroordeelden meer dan 25 jaar achter de tralies doorgebracht.