Verkrachting en intimidatie: duizenden kinderen seksueel misbruikt in opvangcentra voor migranten in VS

Duizenden migrantenkinderen zijn seksueel misbruikt terwijl ze opgesloten waren in opvangcentra van de Amerikaanse overheid, zo blijkt uit documenten van het Amerikaanse ministerie van Gezondheid en Sociale Zaken.

Ted Deutch, een parlementslid van de Democraten uit Florida, gaf de gegevens dinsdag vrij tijdens een hoorzitting in een parlementaire commissie over het beleid van de regering-Trump met betrekking tot het scheiden van migrantenkinderen van hun ouders. De data geven aan dat sinds 2015 elk begrotingsjaar meer dan duizend gevallen van seksueel misbruik van onbegeleide minderjarigen werden aangegeven bij de vluchtelingendienst ORR (Office of Refugee Resettlement). Het gaat onder meer om verkrachting, seksuele aanranding en seksuele intimidatie door bijvoorbeeld het tonen van pornografisch materiaal. In minstens 178 van die gevallen heeft de aanklacht rechtstreeks betrekking op medewerkers van de instellingen waar de minderjarigen op dat moment verbleven.

“Kwetsbare kinderen”

Caitlin Oakley, woordvoerster van het ministerie van Gezondheid en Sociale Zaken, benoemde de feiten eveneens tijdens een persconferentie.“Veiligheid van minderjarigen is een topprioriteit”, klonk het. “Dit zijn kwetsbare kinderen in erg moeilijke omstandigheden en we begrijpen ten volle dat het onze verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat ieder kind met de grootste zorg wordt behandeld. Elke beschuldiging van misbruik, seksueel misbruik of verwaarlozing zullen we dan ook serieus nemen en verder onderzoeken.”

Nog volgens Oakley worden de opvangdiensten waar kinderen verblijven gerund door kinderopvangdiensten die daar wel degelijk voor gediplomeerd zijn en dan ook de nodige vergunningen op zak hebben. De aanklachten lopen dus niet tegen medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid zelf, benadrukte ze.

Verder is het nog niet helemaal duidelijk of er overlappingen zijn onder de duizenden aangiftes. Bij ORR en het ministerie van Justitie was vrijdagavond niemand beschikbaar voor commentaar.