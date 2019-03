Man die twee (mislukte) gewapende overvallen pleegde, blijft in cel

De man werd op het trottoir voor de kledingwinkel in de Phoenixstraat ingerekend door de politie. Foto: IF

Gent - De 30-jarige man die vrijdag kon worden opgepakt na twee gewapende overvallen, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Hij blijft dus voorlopig in de cel tot hij voor de raadkamer verschijnt. De man werd opgepakt nadat hij in de Phoenixstraat door enkele getuigen in bedwang werd gehouden na twee mislukte overvallen in de omgeving van de Bargiebrug.

Of de dertiger ook in aanmerking komt voor de geslaagde gewapende overvallen op een apotheek in de omgeving van het Gravensteen en op begin deze week op een Proxy Delhaize, is nog niet duidelijk.

Die eerdere feiten lijken alvast sterk op de twee mislukte overvallen die de aangehouden dertiger vrijdag pleegde. Toen hij op een njet stootte in Apotheek Spiers op de Noordlaan, stak hij de Bargiebrug over om in de Phoenixstraat kledingwinkel Jolly te overvallen. Daar werd hij door de echtgenoot van de uitbaatster en enkele getuigen echter tegen de grond gewerkt en in bedwang gehouden tot de politie hem meenam.

LEES OOK: Getuigen overmeesteren gewapende man na twee mislukte overvallen op tien minuten tijd