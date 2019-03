Verdacht pakket ontdekt in supermarkt in Moerbeke-Waas: ontmijningsdienst ter plaatse

Moerbeke-Waas - In de Oost-Vlaamse gemeente Moerbeke-Waas is een verdacht pakket ontdekt in een supermarkt. De klanten en buurtbewoners werden geëvacueerd en er is een perimeter van zo’n 150 meter ingesteld. De hulpdiensten en de ontmijningsdienst DOVO zijn aanwezig.

Het verdachte pakket werd ontdekt in de supermarkt Okay van winkelketen Colruyt in de Statiestraat. De aanwezige klanten en enkele buurtbewoners werden geëvacueerd, ook alle verkeer wordt momenteel omgeleid.

De hulpdiensten zijn ter plaatse, alsook de ontmijningsdienst DOVO. Ook burgemeester van Moerbeke Robby Decaluwé is onderweg naar de plek.