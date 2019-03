Dakloze uit ‘Project Axel’ overleden

Graeme, de dakloze Engelsman uit het tv-programma ‘Project Axel’, is overleden. Dat meldt de Gazet van Antwerpen. Graeme was een bekend figuur voor Antwerpenaren die wel eens in de buurt van de Groenplaats kwamen, hij was immers steevast terug te vinden in zijn rolstoel aan het Grand Bazar Shopping Center.

Graeme lag al een tijdje met longproblemen in het Stuivenbergziekenhuis aan de machines. Afgelopen donderdag overleed hij.

Opvliegend karakter

De mindervalide Graeme woonde al meer dan dertig jaar in Antwerpen. Hij werd bekend bij het brede publiek via het programma ‘Project Axel’, waar hij zich tegenover presentator Axel Daeseleire vaak van zijn meest opvliegende kant liet zien.

Graeme en Axel Daeseleire Foto: Vier

“Al van in het begin wisten we dat Graeme de moeilijkste kandidaat zou worden”, zei Daeseleire begin dit jaar in een terugblik op de reeks. “Graeme heeft nog steeds niets: geen papieren en geen uitkering. Maar dat is uiteindelijk wat hij wilde. Langs de ene kant is dat enorm frustrerend. Langs de andere kant is hij op een bepaalde manier zo wel gelukkig. Alleszins gelukkiger dan wanneer hij weer terug naar Engeland zou moeten.”