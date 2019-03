Verborgen tunnel ontdekt onder gevangenis van Alcatraz: “Op enkele centimeters van oppervlakte”

Onderzoekers hebben een verborgen tunnel ontdekt onder de grond van de beruchte Alcatraz-gevangenis. Die werd voor militaire doeleinden gebruikt, lang voor gevangenen voet aan wal zetten op het eiland. “De tunnel lag op amper enkele centimeters van de oppervlakte”, aldus archeoloog Timothy de Smet.

De opmerkelijke ontdekking werd gedaan door een team van archeologen van de Binghamton University in New York. Met behulp van hoogtechnologische radars en laserscans slaagden de archeologen erin de gemetselde ondergrondse gang bloot te leggen, zonder schade aan te richten.“Het was geweldig om de geschiedenis van deze plek zo vlak onder onze voeten te vinden”, aldus archeoloog Timothy de Smet, die de studie leidt.

“Wonderbaarlijk bewaard”

De overblijfselen van de tunnel dateren uit de jaren 1850-1860, toen Alcatraz nog dienst deed als militair fort, en bevinden zich onder het betonnen fineer van de Recreation Yard - de zogenaamde recreatietuin van de latere gevangenis. Toen het fort begin twintigste eeuw werd omgebouwd tot een gevangenis, werd natuurlijk niet nagedacht over de bescherming van het culturele erfgoed. “We vonden de historische archeologische kenmerken op slechts enkele centimeters onder de oppervlakte”, zegt de Smet. “Alcatraz werd plat gegooid. Nu blijkt dat er toch veel op wonderbaarlijke en onberispelijke wijze bewaard is gebleven.”

Dankzij een knap staaltje technologie kon het team van wetenschappers nog opmerkelijke details blootleggen. Zo is er sprake van duidelijke, gewelfde gangen, voorzien van ventilatiekokers en bombestendig materiaal.

Archeoloog de Smet hoopt dat hij zijn onderzoek op het terrein kan verderzetten. Al wordt Alcatraz, gelegen op het gelijknamige eiland voor de kust van San Francisco, vandaag voornamelijk bezocht door toeristen. De gevangenis ging dan ook de geschiedenis in als een van de meest gevreesde en best bewaakte gevangenissen ter wereld. Ze stond bekend om haar spartaanse regime en huisde zware criminelen, een van de bekendste is Al Capone.

Tot op vandaag blijft de - mogelijk enige succesvolle - ontsnappingspoging van drie gevangenen een groot mysterie. In de nacht van 11 juni 1962 slaagden Frank Morris en de broers John en Clarence Anglin er immers in hun cel te verlaten via een zelfgegraven tunnel achter de ventilatieroosters in hun cellen. Ze werden nooit meer gezien. Hoewel veel speurders graag beweren dat de drie gedetineerden verdronken zijn in het omliggende ijskoude water, weet niemand 100 procent wat er precies met de mannen is gebeurd. Het verhaal is nog steeds de blikvanger in de Alcatraz-tour: kijklustigen kunnen een kijkje nemen in de fameuze cellen mét ontsnappingsgat.