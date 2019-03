Ellemieke en Sergio Herman herdenken overleden zoontje Josha

View this post on Instagram

Vandaag is het jouw dag, vandaag zou je 2 worden. Ik heb je broers gevraagd wat ze willen doen vandaag. Ze zeiden: Mama we willen taart eten, een bloemetje brengen naar Josha, ballonnen naar hem sturen en koekjes bakken met Josha erop. Dus dat gaan we doen vandaag! Happy Birthday our sweet baby Angel Josha. We know you are with us, miss you. Voor altijd in ons