Honderden trouwe fans moedigen Beerschot Wilrijk aan op training daags voor cruciale match tegen OH Leuven

Beerschot Wilrijk staat zondag opnieuw voor een wedstrijd van de waarheid. Als de Mannekes het tegen OH Leuven niet minder doen dan KV Mechelen tegen Lommel dwingt het een nieuwe tweestrijd tegen KV Mechelen af, die zal beslissen over promotie. De club had de fans opgeroepen om zaterdag massaal af te zakken naar het Kiel voor de laatste training voor de cruciale match in Leuven. Er daagden ongeveer 600 trouwe fans op, maar zij maakten lawaai voor een veelvoud daarvan.