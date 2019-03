Venezuela veroordeelt nieuwe VS-sancties

De regering van Venezuela heeft de jongste sancties van de Verenigde Staten tegen het Zuid-Amerikaanse land veroordeeld. Ze maken deel uit van een mislukte strategie van Washington om tot een opstand tegen staatshoofd Nicolás Maduro aan te zetten, zei de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken, Jorge Arreaza, vrijdagavond in een mededeling. Hij riep de internationale gemeenschap op de beginselen van het handvest van de Verenigde Naties in acht te nemen.

De Amerikaanse regering nam vrijdag nieuwe strafmaatregelen tegen mensen uit de entourage van Maduro. Het ministerie van Financiën legde sancties op aan zes kaderleden van het veiligheidsapparaat. Zij hadden de blokkade tegen de levering van hulpgoederen opgezet en zo de humanitaire crisis in het land verergerd. Eventuele bezittingen van de zes betrokkenen in de VS worden bevroren. Daarnaast legde de Amerikaanse regering visa-beperkingen op voor tientallen mensen uit de omgeving van Maduro.

Oppositieleider Juan Guaidó kondigde ondertussen nieuwe betogingen aan. “We zullen de komende dagen weer de straat op trekken”, zei hij in Argentinië. Het carnaval zal aangegrepen worden om tegen de regering te protesteren.

In een telefoongesprek met zijn Amerikaanse ambtgenoot Mike Pompeo veroordeelde de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Serej Lavrov, zaterdag de “flagrante inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van een soevereine staat” en de “destructieve invloed” van de VS in Venezuela. Luidens een mededeling van het ministerie is Moskou wel bereid tot bilateraal overleg met Washington op voorwaarde dat daarbij de beginselen van het VN-handvest strikt worden nageleefd.