Wagen gaat over de kop op Antwerpse Ring, bestuurster in levensgevaar

Op het knooppunt Antwerpen-Noord, aan de aansluiting van de Antwerpse ring met A12 richting Nederland, is zaterdagnamiddag een auto verschillende keren over de kop gegaan. De bestuurster van de wagen zat na het ongeval gekneld in haar voertuig en moest door de brandweer bevrijd worden.

“Ze verkeerde in levensgevaar en werd met spoed naar het Universitair Ziekenhuis in Edegem overgebracht”, zegt Kristof Geens, woordvoerder van de Brandweer Zone Antwerpen. Een kindje dat ook in de auto zat raakte lichtgewond bij het ongeval.

Door het ongeval was de aansluiting tussen de R1 en de A12 aan Antwerpen-Noord urenlang volledig versperd. Pas rond 20 uur kon de weg weer worden vrijgegeven.

Foto: BFM