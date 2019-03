Puppy in beslag genomen door deurwaarder en verkocht via eBay Foto: Shutterstock

Wie achterstallige betalingen heeft, kan al eens een deurwaarder op bezoek krijgen. In buurland Duitsland is dat niet anders. Daar werd zelfs puppy Edda in beslag genomen toen bleek dat haar baasjes de rekeningen niet betaalden. Het hondje werd verkocht via verkoopwebsite eBay, maar die verkoop krijgt nu nog een staartje.

Commotie in Ahlen, een dorp in het Westen van Duitsland, nadat mopshond Edda in beslag werd genomen. De feiten dateren van in november, toen het gezin de facturen “om persoonlijke redenen” niet meer kon betalen, kwam een deurwaarder op bezoek. Die wilde eigenlijk de rolstoel van de man des huizes in beslag nemen, maar dat bleek niet mogelijk omdat hij die niet had aangekocht maar huurde. Omdat er weinig dingen van waarde in huis waren, bleef enkel nog Edda over, het rashondje van het gezin.

Verkocht op eBay

De jonge, trouwe viervoeter werd gefotografeerd en vervolgens te koop gezet op eBay. Niet veel later, op 6 december, komt de nieuwe eigenares langs bij het gezin om Edda op te halen. Ze had het dier voor 750 euro gekocht op de veilingwebsite. Een bescheiden som, als je weet dat dergelijke rashondjes met stamboom gemakkelijk voor het dubbele van de prijs verkocht worden.

Het verhaal komt nu pas in de aandacht omdat de nieuwe eigenares van de hond, een politieagente, de stad Ahlen wil aanklagen. Edda heeft haar immers al 1.800 euro extra aan medische zorgen gekost. Hoewel de stadsmedewerker beweerde dat de puppy in goede gezondheid verkeerde, bleek dat na aankoop helemaal niet zo te zijn. Het dier staat op het punt blind te worden, zonder de nodige operaties.

Intussen wordt het incident grondig onderzocht. De inbeslagname van de hond was dan wel wettelijk, de situatie (het verkopen via eBay) bleek achteraf toch “ongebruikelijk”. In België is het verboden om een gezelschapsdier in beslag te nemen.