Ruzie tussen veertigers ontaardt in vechtpartij met mes in Zoutleeuw (themabeeld)

In Zoutleeuw in Vlaams-Brabant vond zaterdagavond een vechtpartij plaats met minstens vijf betrokkenen. Daarbij werd gebruikgemaakt van een mes. Eén persoon raakte gewond. Waarnemend burgemeester Roger Mertens en de politie bevestigen het incident aan onze redactie, maar over de precieze omstandigheden is nog weinig bekend.

Het incident vond plaats in de Ridderstraat in Zoutleeuw omstreeks 18 uur. Het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie tussen veertigers die uiteindelijk ontaardde in een vechtpartij. Daarbij werd ook een mes getrokken. Minstens een van de vijf betrokkenen werd nadien afgevoerd met serieuze maar geen levensbedreigende verwondingen, aldus woordvoerder Serge Vanbrabant van politiezone Getevallei.

“Er is sprake van gebruik van een mes, maar er werden geen zware verwondingen toegebracht met dat mes”, bevestigt woordvoerster Sarah Callewaert van het parket van Leuven. “Het slachtoffer is verhoorbaar.” Het onderzoek naar de identiteit van alle betrokkenen is nog aan de gang. “We wachten de resultaten verder af”, besluit het parket.

De omgeving werd een tijdlang afgezet, maar intussen is de straat weer vrijgegeven.