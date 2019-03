De strijd tussen KRC Genk en Club Brugge: “De achterstand slinkt, maar is blauw-zwart wel voldoende titelrijp?”

Als Vincent Mannaert na de match de perszaal binnenwandelt, weet je dat er ofwel net iets heel slechts ofwel net iets heel goeds is gebeurd. In dit geval: het tweede. Club Brugge nadert. Gestaag en trager dan ze willen, maar ze verkleinen het gat met Genk wel tot zes punten, drie in PO1-termen. Alleen, is Club na deze 1-0-zege tegen STVV titelrijp? Wel als het op onderstaande drie punten nog progressie kan maken.