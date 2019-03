Is dit nu buitenspel of niet? Doelpunt van Bryan Heynen roept vragen op (maar die zijn wel te beantwoorden)

Genk ziet Club Brugge alweer eens stapje dichter komen in de titelstrijd. De Limburgers raakten zelf niet verder dan een 1-1 gelijkspel op het veld van Charleroi. Middenvelder Bryan Heynen scoorde het Genkse doelpunt, maar de Carolo’s claimden buitenspel. Heynen stond wel voorbije de laatste verdediger, maar toch keurde de VAR het doelpunt goed. Hoezo?

De beslissing van de videoref is wel degelijk te verklaren. Het is namelijk zo dat er nieuwe fase begint als een verdediger de bal raakt wanneer hij bewust een schot of pass probeert te blokkeren. In dit geval: Angella doet een poging om de bal te ontzetten, raakt het leer ook effectief en start zo een nieuwe fase. Het buitenspel van wordt opgeheven en dus staat niet offside. Een regel waar veel interpretatie aan te pas komt dus, maar ze verklaart wel waarom de videoref niet ingreep.

Dat Genk door het doelpunt van Heynen niet won, kwam door het pareltje dat David Henen na de rust maakte.