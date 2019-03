De spelers van STVV waren razend op ref Lardot. Die floot een kwartier voor tijd een strafschop voor een fout van Steven De Petter op Wesley. De Truienaar had zijn armen wel rond de Braziliaanse spits, maar dat was ook omgekeerd het geval. De twee vielen op de grond, Lardot zag er een overtreding van De Petter in. De videoref vond het geen ‘clear error’ en dus kon Vanaken de elfmeter voorbij Steppe trappen.