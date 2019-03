Michele (50) was in haar menopauze. Groot was haar verbazing toen ze haar zwangerschapstest zag

Volgens haar huisarts was ze al ruim een jaar in menopauze, toch verscheen er een overtuigend plusje op de zwangerschapstest van de Amerikaanse Michele Hall. De verrassing van haar leven was het: voor een vijfde keer zwanger zijn. De vijftigjarige moeder van vier kinderen en grootmoeder van twee kleinkinderen beviel niet veel later van een gezonde zoon.

Geen misselijkheid in de ochtend, geen plotse extra kilo’s. De kwaaltjes die Michelle Hall wél had, schreef ze toe aan haar menopauze. Dat was immers ook wat haar arts dacht. En dan was er nog de auto-immuunziekte waar ze al meer dan tien jaar mee kampte. Neen, niets wees in de richting van een onverwachte zwangerschap, zo vond de Amerikaanse vrouw van vijftig.

Toch kwam er een dag waarop ze haar buikgevoel volgde en er alsnog een zwangerschapstest gekocht werd. Het resultaat was verbluffend: er verscheen meteen een overtuigend plusje op de test.

In shock

Haar adem stokt. “Hoe is dit mogelijk”, was het enige dat Michele kon denken. Ook haar echtgenoot Jerry, met zijn 47 jaar net iets jonger, is in shock. Michele heeft al vier kinderen, onder wie de 14-jarige Aubrey. Zij is de jongste van het gezin en tevens het enige kind van Michel en Jerry samen. Het nieuws bereikt het meisje natuurlijk snel, ook zij kan het allemaal moeilijk vatten.

De Amerikaanse blijkt op dat moment 26 weken zwanger te zijn van een jongetje. Het kind was allesbehalve gepland, maar toch welkom. De andere kinderen, Brandon (24), Aaron (34), Heather (28) - die zelf al twee kinderen van zes en vier jaar oud heeft - worden ook ingelicht. De voorbereidingen kunnen beginnen, het gezin heeft ruim twee maanden de tijd om te wennen aan de idee.

“Ik voel me jong”

Op 27 december wordt Grayson geboren in een ziekenhuis in Naples, Florida. Aanvankelijk is er toch wel wat ongerustheid over de gezondheid van het jongetje, vanwege de leeftijd van zijn moeder en de late ontdekking van haar zwangerschap. Grayson lijkt problemen te hebben met zijn ademhaling en heeft last van slaapapneu. Maar dat komt snel goed: op 7 januari mogen moeder en zoon het ziekenhuis verlaten.

“Ik voel me er wel jonger door”, grapt vader Jerry. En ook Aubrey is blij dat ze niet meer de jongste is. Ze neemt haar rol als grote zus maar wat graag op. Michele, die in mei 51 jaar oud wordt, zal nu zeker geen kinderen meer krijgen. “Ik heb mijn eileiders laten verwijderen na de zwangerschap”, zegt ze. “Maar ik ben erg dankbaar voor deze wonderlijke baby.”