“Zonnepanelenkoning” streek onterecht tientallen miljoenen euro aan subsidies op, en dat is maar topje van de ijsberg

Enfinity, zo heette de marktleider in zonnepanelen op daken. Het West-Vlaamse geesteskind van zakenman en ex-CEO in het voetbal Patrick Decuyper zou volgens het gerecht jarenlang fraude gepleegd hebben met groenestroomcertificaten. Decuyper en een tiental anderen riskeren nu vervolging. Netbeheerder Infrax hoopt in 382 dossiers zo’n 43 miljoen aan schadeclaims te recupereren.