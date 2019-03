Een blik achter de schermen bij Lokeren: horrorseizoen vol intriges

Het kaartenhuisje staat op instorten: dit weekend kan het doek vallen over 23 jaar eerste klasse voor Sporting Lokeren. Of misschien is Sterfhuis Lokeren een betere naam, gezien het aantal gesneuvelden dit seizoen: twee trainers, een sportief directeur, assistent-coaches en zelfs enkele spelers. Lokeren leek wel een goedkope versie van ‘House of Cards’, waarin de weg naar de ondergang geplaveid is met intriges en gekonkelfoes. Een blik achter de schermen van het horrorseizoen op Daknam.