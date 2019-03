Rush op bouwvergunningen in Vlaanderen door betonstop

Vlaanderen was al bijna volgebouwd, maar het tempo waarop dat gebeurt, is vorig jaar nog een pak versneld. Het aantal bouwvergunningen in Vlaanderen is in 2018 met liefst 40 procent gestegen. De bouwstop van de Vlaamse regering is echt een verre droom.

Vrijdag bleek nog dat de Vlaamse regering er niet in slaagt om de aangekondigde betonstop wettelijk te verankeren. Die moet ervoor zorgen dat er tegen 2040 geen nieuwe open ruimte meer wordt bebouwd. De aankondiging van die stop in 2016 wakkert de bouwwoede al een tijdje aan. Veel Vlamingen lijken hun braakliggende lapje grond nog snel te willen gebruiken, vooraleer de kurk er definitief op gaat.

Eerder bleek al dat het aantal hectare groen dat elke dag verloren gaat, is gestegen van 6 naar 7,3. Vergis u niet: per dag. Nu blijkt hetzelfde fenomeen ook uit cijfers van Statbel, de statistische dienst van de federale overheid. Statbel publiceerde donderdag cijfers waaruit blijkt dat er in Vlaanderen vorig jaar – enkel de gegevens van de maand december ontbreken nog – 20.321 bouwvergunningen werden afgeleverd. Dat zijn er een kleine 6.000 of 40,6 procent meer dan in 2017. In Brussel (-23 procent) en Wallonië (-7 procent) is de trend compleet anders.

Volgens bevoegd Vlaams minister Koen Van den Heuvel (CD&V) zijn de cijfers niet het gevolg van de bouwstop. Hij wijst erop dat het vooral te maken heeft met de aangroei van de bevolking, het feit dat er steeds meer alleenstaanden of kleinere gezinnen zijn én de goeddraaiende economie. Ook de lage rente zorgt ervoor dat meer mensen een bouwlening aangaan, klinkt het.

Dat laatste zegt ook de Bouwunie. Die denkt dat ook de strengere bouwnormen ervoor hebben gezorgd dat er eind 2017 nog snel veel aanvragen zijn ingediend, die dan in 2018 zijn goedgekeurd. Maar gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens wijst toch ook op de gevolgen van de aangekondigde bouwstop. “Veel mensen denken: Ik mag straks niet meer bouwen op mijn terrein, laat ik maar snel een aanvraag indienen. Je ziet dat ook in het aantal hectare grond dat dagelijks wordt bebouwd. Dat zijn dus geen loze gissingen.”

Ramp voor klimaat

Bij oppositiepartijen Groen en SP.A twijfelt men er niet aan dat de aankondiging van de bouwstop de boosdoener is. De twee partijen zijn hoegenaamd niet tegen die stop, integendeel, ze hekelen wel dat de Vlaamse regering tegelijkertijd geen maatregelen heeft genomen om de bouwwoede in te dammen. “Als je iets verstrengt en je zorgt niet voor bewarende maatregelen, heb je natuurlijk een rush op de gronden,” zegt Vlaams Parlementslid Ingrid Pira (Groen). Zij wijst erop dat dit een ramp is voor het klimaat. “Veel gronden liggen op plaatsen waar geen openbaar vervoer is, waardoor de mensen afhankelijk zijn van de auto, er meer files zijn en de luchtkwaliteit slechter wordt.” Volgens Pira moet 10.000 van de 13.000 ha uitbreidingsgebied daarom worden geschrapt, uiteraard met een vergoeding voor de eigenaars.

Eenzelfde geluid valt te horen bij Bruno Tobback (SP.A). Hij benadrukt ook dat de Vlaamse regering het vorig jaar zelfs nog veel makkelijker heeft gemaakt om te bouwen en om meer te verkavelen. “Verkavelingen waar geen openbaar vervoer is en iedereen met de auto weg moet.”