Record voor Barcelona, ongeluksbrenger Bale en een opvolger voor Leo Beenhakker: de 5 opvallendste statistieken van de Clásico

FC Barcelona won voor de tweede keer in drie dagen in en tegen Real Madrid. Een doelpunt van Ivan Rakitic voor rust volstond voor de 0-1 zege. Voor De Koninklijke is het nog maar eens opdoffer in een wisselvallig seizoen. Ook de statistieken na vandaag maken duidelijk dat Barcelona zijn aartsvijand momenteel overvleugelt. We pikten er 5 opvallende uit.

Het was de Catalaanse topclub nog nooit eerder gelukt: vier keer op een rij winnen in Bernabeu in competitieverband. Maar zaterdag was het zover. Het doelpunt van Rakitic was voldoende om die mijlpaal te bereiken. Real verloor dus op eigen veld vier opeenvolgende Clásico’s in het kader van La Liga. Nog opmerkelijker is het doelpuntensaldo in die vier laatste wedstrijden: 2-11… Auch!

Barcelona have won four consecutive LaLiga Clásicos for the first time ever:



Real Madrid 0-4 Barcelona

Real Madrid 2-3 Barcelona

Real Madrid 0-3 Barcelona

Real Madrid 0-1 Barcelona



Aggregate score: 2-11. pic.twitter.com/g8RhPTQmnz — Squawka Football (@Squawka) 2 maart 2019

87 jaar. Zo lang had Real Madrid minstens evenveel of méér zeges in de Cásico dan Barcelona. Op 31 januari 1932 klopte Real de Catalanen met 2-0 dankzij twee goals van Manuel Olivares. Daardoor kwam de stand in onderlinge duels op 6-6. Een jaar later kwam Real op voorsprong in het aantal zeges en luidde het een regeerperiode van 87 jaar in. In 1965 bereikten de Madrilenen een maximum voorsprong van 16 zeges. Sindsdien knabbelde de blaugrana aan de achterstand en afgelopen woensdag hing Barcelona de bordjes gelijk. In 241 onderlinge duels hadden beide ploegen toen 95 zeges, 51 keer werden de punten gedeeld. Zaterdag ging Barça er dan op een over met een 96e zege.

Barça stand alone in Clásico victories after 87 years playing catch-uphttps://t.co/GdGi1lH0Ad pic.twitter.com/UxKSeP1BVx — AS English (@English_AS) 2 maart 2019

3. Ongeluksbrenger Gareth Bale

De Welshman werd geacht uit de schaduw te treden na het vertrek van Cristiano Ronaldo, maar Bale slaagt er niet in om zijn stempel te drukken. Woensdag was hij nog een invaller, zaterdag stond hij wel in de basis. Zonder succes, want Bale kon zijn ploeg niet aan de zege helpen. Geen verrassing, als je de statistieken erbij neemt. Bale won namelijk nog nooit een Clásico in Bernabeu. Ontluisterend, als je weet dat Bale al sinds de zomer van 2013 bij Real Madrid voetbalt. In die periode won De Koninklijke slechts twee keer van Barça in eigen huis. Eenmaal ontbrak een geblesseerde Bale, de andere keer kwam hij niet van de bank. Het is misschien een ideetje voor Solari voor de volgende keer.

Real Madrid have won two #Clasicos at the Santiago Bernabéu since Gareth Bale joined the club.



3-1 in October 2014: Bale injured

2-0 in August 2017: Bale an unused sub



It has to hurt. https://t.co/JlUrniNdcd — Squawka Football (@Squawka) 2 maart 2019

4. 18-jarige witte hoop

Asensio, Isco, Bale, Benzema. Dat zijn de spelers die het aanvallende compartiment van Real Madrid op sleeptouw moesten nemen na het vertrek van Ronaldo naar Juventus. Maar de eerste drie zitten meer op de bank dan hun lief is en Benzema is niet de speler die in zijn eentje het spel gaat sturen. En dus rekent Real Madrid heel hard op Vinícius Júnior. Afgelopen zomer kwam de 18-jarige Braziliaan voor grof geld over van Flamengo (een transfer die al twee jaar vastlag, nvdr.) en na een moeilijke start is hij de hoop in bange dagen voor Real.

Met 3 goals en 12 assists (waarvan 7 in de Copa del Rey) in 27 officiële wedstrijden zijn de statistieken van de dribbelkont alvast prima. Tegen Barcelona werd andermaal duidelijk dat het gevaar van hem moest komen. Hij schoot het meeste op doel, gaf de meeste crosses, werd het meest foutief afgestopt en creëerde de meeste kansen voor de thuisploeg.

Vinícius Júnior for Real Madrid vs. Barcelona:



Most shots (6)

Most crosses (6)

Most fouls won (3)

Most chances created (3)



Asking an 18-year-old to do it all. pic.twitter.com/Mtf9u8aWge — Squawka Football (@Squawka) 2 maart 2019

5. Bedenkelijke eer voor Solari

Hij gaf Real Madrid wat nieuwe adem na de gefaalde passage van Lopetegui, maar ook Solari heeft moeite om Los Galacticos helemaal op het juiste spoor te krijgen. Met de nederlaag van zaterdag is hij bezig aan een bedenkelijke reeks. Solari verloor namelijk zijn eerste drie ontmoetingen met Barcelona als coach van Real Madrid. Daarmee volgt hij ene Leo Beenhakker op, die voor dezelfde reeks zorgde in 1987.