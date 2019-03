De Europese Unie heeft de Venezolaanse overheid gewaarschuwd om oppositieleider en zelfverklaarde president Juan Guaido niet op te pakken. Volgens de EU zou een arrestatie de situatie in het land nog verder doen escaleren.

“Elke maatregel die de vrijheid, de veiligheid of de persoonlijke integriteit van Juan Guaido in gevaar zou kunnen brengen, zou een enorme escalatie betekenen van de spanningen en zou leiden tot een sterke veroordeling van de internationale gemeenschap”, aldus EU-hoge vertegenwoordiger Federica Mogherini in een persbericht. “De leden van het parlement genieten immuniteit, die volledig gerespecteerd moet worden.”

Mogherini voegt daar nog aan toe dat parlementsleden hun mandaat zouden moeten kunnen uitvoeren zonder dat zij of hun familieleden worden geïntimideerd.

Parlementsvoorzitter Guaido heeft zichzelf op 23 januari uitgeroepen tot interim-president van Venezuela. Hij verzet zich zo tegen de herverkiezing van Maduro, die het parlement als onwettelijk heeft gekwalificeerd. Guaido stak vorige vrijdag de grens over naar Colombia, om toe te zien op de leveringen van humanitaire hulp aan Venezuela, en heeft sindsdien verschillende Zuid-Amerikaanse landen bezocht. Hij liet zondag in Ecuador weten dat hij van plan is om zondag of maandag terug te keren naar Venezuela.

Maduro heeft echter aangekondigd dat Guaido bij zijn terugkeer opgepakt zal worden, omdat hij een verbod van het Grondwettelijk Hof om het land te verlaten naast zich neergelegd had.

De Europese Unie, die net als de Verenigde Staten en verschillende Zuid-Amerikaanse landen Guaido steunt, wil een politieke oplossing voor het conflict in de vorm van nieuwe verkiezingen.

