Een honderdtal migranten is zaterdag binnengedrongen in de haven van Calais, in Noord-Frankrijk. Een vijftigtal van hen is erin geslaagd aan boord van een ferry te klimmen, meldt de prefectuur. Minstens 44 migranten werden opgepakt.

De migranten, die hopen via de haven het Verenigd Koninkrijk te bereiken, drongen de haven tussen 21.15 en 21.30 uur binnen.

“Ongeveer 50 van hen zijn erin geslaagd in een ferry te klimmen die afkomstig was van Dover en net was aangemeerd”, aldus de prefectuur. “Twee migranten zijn in het water gevallen en werden snel opgevist door de brandweer.”

De ordediensten hebben de ferry uitgekamd op zoek naar indringers. Rond 00.45 uur bevond nog steeds een tiental mensen zich aan boord van het schip, in de buurt van de schouwen. Die zone is moeilijk te bereiken, klinkt het.

Het scheepvaartverkeer in de haven werd tijdelijk onderbroken.