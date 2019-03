Vakbonden en werkgevers hebben deze week in het Interprofessioneel Akkoord afgesproken dat brugpensioen dit jaar nog steeds vanaf 58 jaar kan. Volgens econoom Gert Peersman (Universiteit Gent) zorgt dat brugpensioen ervoor dat de jongeren van vandaag veel langer zullen moeten werken, en dat de overheid steeds minder ruimte zal krijgen voor andere uitgaven dan pensioenen. “Voor investeringen in onderwijs zal er bijvoorbeeld minder geld zijn”, waarschuwt Peersman.

De vakbonden en werkgevers hebben deze week afgesproken dat de lonen in de privésector in 2019 en in 2020 samen met maximaal 1,1% mogen stijgen bovenop de index. Ze vertragen ook de geleidelijke verhoging ...