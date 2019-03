Een brand heeft zaterdagmiddag zware schade toegebracht aan de oude hoeve met daarin de bekende fietstaverne Agter de Weyreldt in Herselt. Het gebouw is eigendom van Britt Nys, de zus van ex-wielrenner Sven Nys. Het woongedeelte waarin Britt Nys en haar kinderen verblijft, is ook helemaal vernield.

