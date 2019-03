Nooit werden zoveel leeflonen uitgekeerd in ons land als het voorbije jaar. En nog opvallend: de helft van die leeflonen gaat naar niet-Belgen. Dat blijkt uit cijfers van minister van Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme (MR), meldt Het Laatste Nieuws.

In 2018 werd door de OCMW’s in ons land 990 miljoen euro aan leeflonen uitgekeerd aan mensen die niet genoeg geld hebben om rond te komen. Dat is een record: een jaar eerder was het nog 940 miljoen euro.

Opvallend is ook dat 440 miljoen euro, net niet de helft van dat bedrag, uitgekeerd wordt aan niet-Belgen die in ons land wonen. Ook dat cijfer stijgt elk jaar, blijkt uit de cijfers die minister Ducarme gaf op vraag van Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas. In 2012 was het aandeel van buitenlanders in de leeflonen nog een derde van het totale budget.