Heuvelland - In het West-Vlaamse Kemmel is een jongeman zondagochtend zwaargewond geraakt toen hij de controle over het stuur verloor en met zijn voertuig tegen een boom knalde.

Het ongeval gebeurde in de Bergstraat in Kemmel, een deelgemeente van Heuvelland. Tijdens de afdaling van de Kemmelberg verloor een jongeman de controle over het stuur van zijn wagen. Hij knalde tegen een boom en moest bevrijd worden door de brandweer. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.