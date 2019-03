Activist Manu Claeys van stRaten-generaal pleit voor het aanstellen van een Vlaamse intendant voor het klimaat, zoals er ook in Antwerpen één is aangesteld om de problematiek rond de Oosterweelverbinding op te lossen. “Oplossingen op korte termijn moeten we niet verwachten van politici”, zei hij zaterdagavond in Nachtwacht op Canvas.

De klimaatspijbelaars mogen roepen zoveel ze willen, een oplossing zit er op korte termijn niet aan te komen, zei Manu Claeys zaterdagavond in Nachtwacht op Canvas. “Er is een permanente zenuwachtigheid bij politici omdat er in mei al opnieuw verkiezingen zijn. We zitten nu wat vast. Er komen interessante debatten, maar we moeten het even uitzweten tot aan de verkiezingen.”

De drijvende kracht achter actiegroep stRaten-generaal ziet een oplossing in het aanstellen van een Vlaamse klimaatintendant, zoals er destijds ook één aangesteld is om de problemen rond de Oosterweelverbinding op te lossen. Dat die erin geslaagd is om tot een oplossing te komen, sterkt Claeys in de overtuiging dat een intendant voor het klimaat ook cruciaal is.

“De volgende Vlaamse regering kan die in september aanstellen na een selectie in de zomer”, zegt Claeys. “Die intendant komt dan met zijn teams - een communicatieteam, participatieteam en experts - en begint werkbanken uit te rollen. Je kan dan een energiewerkbank hebben, één over waterhuishouding en zo meer, binnen de Vlaamse bevoegdheid.” In die werkbanken zitten ambtenaren, experts en burgers. Daar kunnen kennis en ideeën uitgewisseld worden.

Met het aanstellen van de klimaatintendant zal de wereldproblematiek op niveau van klimaat niet opgelost worden, zegt Claeys. “Maar wel op Vlaamse niveau. Die werkbanken kunnen op heel specifieke zaken werken.”