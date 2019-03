De Hongaarse premier Viktor Orban heeft scherp uitgehaald naar CD&V en CDH, de partijen die samen met het Luxemburgse CSV willen dat zijn partij Fidesz uit de Europese Volkspartij gezet wordt. “Nuttige idioten van links”, noemt Orban hen in een interview met Welt am Sonntag. CD&V-voorzitter Wouter Beke noemt de uitspraken van Orban “fake news”.

De positie van Viktor Orban binnen de Europese Volkspartij (EVP) staat al jaren ter discussie. Volgens CD&V-voorzitter Wouter Beke is het moment gekomen om hem uit de EVP te zetten. “Wie continu ingaat tegen de christendemocratische ideologie en waarden, heeft bij ons geen plaats.”

Orban reageerde al met een omstreden Hongaarse regeringscampagne waarin Orban het Europese migratiebeleid en Europees Commissievoorzitter én EVP-boegbeeld Jean-Claude Juncker op de korrel neemt aan de hand van grote campagneborden langs de wegen.

Foto: AFP

Maar zondag gaat hij nog een stap verder in een gesprek met het Duitse Welt am Sonntag. Achter de vraag om uit de EVP gezet te worden, ziet hij een sluw manoeuvre van links. “Ons doel is en blijft om de EVP te versterken”, zegt Orban. “Maar links wil dat niet. Het valt Hongarije niet aan voor haar eigen goed, maar om de EVP te verzwakken. Zodra wij weg zijn, zullen ze hun vizier richten op de Italianen en dan de Oostenrijkers. Er zal altijd wel iemand zijn om aan te vallen, dat is de essentie van hun werking.”

Salamitactiek

Een salamitactiek, noemt Orban dat. “Zodat de socialisten de leiding over Europa kunnen overnemen. Dit is geen strijd om ideeën, het is een strijd om macht. Dat begrijpt niet iedereen. In de wetenschappelijke politieke literatuur worden ze, in navolging van Lenin, omschreven als nuttige idioten. Ze denken dat ze een intellectuele strijd voeren, maar ze dienen gewoon de belangen van hun tegenstanders.”

Orban herhaalt even later nog eens dat zij die de EVP willen verdelen - duidelijk doelend op de Belgische partijen die zijn partij willen verbannen - “nuttige idioten” zijn. “Ik heb geen sympathie voor onze Scandinavische EVP-leden, maar ik zou nooit voorstellen om hen te verbannen. Kritiek en diversiteit zijn belangrijk, maar eenheid is het belangrijkst. Politiek is geen debatclub, het is ook een machtsstrijd. Als we niet willen dat links de macht grijpt in Europese, moeten we onze positie verdedigen. We kunnen dat, maar nu zijn we onze eigen kansen aan het beschadigen.”

Beke: “Fake news”

Volgens Wouter Beke staat het interview “bol van fake news”. “Het interview met Orban in Welt am Sonntag staat opnieuw bol van #fakenews en bewijst waarom wij de lijn trekken”, dixit Beke op Twitter. “Met nakende brexit, klimaatuitdagingen, veiligheidsvraagstuk... hebben we nood aan bouwers, niet aan slopers. @cdenv wil een EVP van bouwers. #dewegvooruit.”