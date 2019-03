Ze zat op een bankje met haar lief in een speeltuin in Londen. Geen vuiltje aan de lucht. Tot Jodie Chesney (17) plots in de rug gestoken werd en het romantische tafereel veranderde in een nachtmerrie. Eddie Coyle (18) boog zich nog over haar om zijn geliefde te redden, maar kon niets meer doen. Ze overleed een uur later.

Vrijdagavond rond 21.25 uur zaten Jodie Chesney (17) en Eddie Coyle (18) op een bankje in een speeltuin in Havering, in het oosten van Londen, toen ze plots schijnbaar willekeurig in de rug gestoken werd met een mes.

Ooggetuigen zagen hoe Coyle zich over zijn geliefde heen boog terwijl ze alle moeite van de wereld deed om niet te sterven. “Blijf wakker”, zei hij meerdere keren terwijl hij om hulp riep. Hij streelde en kuste haar. Maar het mocht niet baten. De hulpdiensten probeerden een uur lang om haar te redden, en zelfs hen lukte het niet.

Twee mannen weggelopen

Teresa Farenden (49) en haar vriend Kelly Smith (36) hebben alles zien gebeuren. Zij zagen hoe twee gemaskerde mannen naar de bank liepen, het mes bovenhaalden en staken en vervolgens vluchten.

“Ik hoorde hem roepen”, zegt Farenden in Daily Mail. “Ik heb geprobeerd om haar te reanimeren, maar wist niet dat het mes nog in haar rug zat. Dat zag ik niet omdat het donker was. Ik vroeg me daarna heel de tijd af of ik het mes net dieper in haar geduwd heb zonder dat te willen. Het was vreselijk, al dat bloed. Het meisje kreunde, maar bleef toch vooral stil. We controleerden haar pols en hoorden haar ademen.”

Een andere getuige, Krystle Pasha, zegt bij Sky News dat ze in de buurt van de steekpartij mensen had horen ruziën en roepen toen ze plots een erg luide schreeuw hoorde.

Papa was jarig

Chesney, een goede studente en scout die volgens haar familie een “hart van goud” had, werd zo het achttiende moordslachtoffer dit jaar in Londen. En dat enkele uren nadat ze haar vader nog een berichtje gestuurd had voor zijn verjaardag.

Haar oma Debbie roept op Facebook op om het geweld een halt toe te roepen. “Hoe zijn we zover gekomen dat kinderen niet eens meer onbezorgd door een park kunnen lopen?”

Het lief van het slachtoffer is helemaal ingestort na haar overlijden. “Jodie was de liefste, leukste en vriendelijkste persoon met zoveel om naar uit te kijken in het leven”, zegt zijn stiefvader. “Ik weet niet hoe lang het zal duren voor hij hier overheen zal zijn. Zoiets moeten meemaken is schokkend.”