Dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf in De Panne: vrouw valt met bromfiets en wordt overreden, bestuurder rijdt door

Adinkerke - Een vrouw op een bromfiets is zondagochtend rond 6.20 uur om het leven gekomen bij een verkeersongeval in de Duinkerkelaan in De Panne. De vrouw kwam ten val en werd even later overreden door een ander voertuig. De bestuurder daarvan pleegde vluchtmisdrijf.

Het ongeval gebeurde rond 6.20 uur zondagochtend in de Duinkerkelaan in De Panne. De vrouw, een veertiger uit De Panne, kwam volgens de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige met haar bromfiets ten val en werd korte tijd later overreden door een ander voertuig.

Hulp kon niet meer baten: ze overleed ter plaatse, terwijl de bestuurder van het andere voertuig zich uit de voeten maakte en vluchtmisdrijf pleegde. Die kon nog niet gevat worden en wordt opgespoord door de politie.

De zoon van het slachtoffer kwam in de loop van de ochtend ter plaatse. Door het ongeval is de straat al urenlang afgesloten. Het tramverkeer ligt stil.