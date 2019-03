David Beckham krijgt standbeeld voor stadion van Los Angeles Galaxy: “Zo blijf ik eeuwig jong”

Zaterdag is voor het stadion van Los Angeles Galaxy een standbeeld van David Beckham onthuld. De Engelse vedette maakte tussen 2007 en 2012 het mooie weer bij de sterrenclub uit de Amerikaanse Major League Soccer.

Het beeld toont ‘Becks’ die een vrije trap neemt, een van zijn handelsmerken. De 43-jarige Engelsman is de eerste voetballer die in de VS een eigen standbeeld heeft. “Ik wil de club en de ontwerpers van dit standbeeld bedanken. Dankzij hen blijf ik eeuwig jong”, grapte de oud-middenvelder van onder meer Manchester United, Real Madrid, AC Milan en PSG. “Ik ben hier met open armen ontvangen en heb mij altijd deel van de familie gevoeld.”

Beckham werd met Galaxy twee keer kampioen (in 2011 en 2012) en maakte in totaal twintig doelpunten in 118 wedstrijden.

De Engelsman is overigens nog steeds verbonden aan de Amerikaanse competitie. Als sterke man van Inter Miami hoopt hij de nieuwe club in 2020 de MLS binnen te loodsen.