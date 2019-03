Echtgenoot van jihadbruid wil met haar terugkeren naar Nederland: “Ik heb ISIS afgezworen”

De Nederlandse echtgenoot van Shamima Begum wil naar zijn thuisland terugkeren met zijn Britse jihadbruid. Dat heeft hij gezegd in een interview met BBC. “Ik heb ISIS afgezworen”, aldus de 27-jarige Yago Riedijk.

Yago Riedijk (27) wordt op dit moment vastgehouden in een Koerdische gevangenis in het noordoosten van Syrië. De Nederlander was in 2014 naar dat land getrokken om zich aan te sluiten bij terreurgroep Islamitische Staat (ISIS). In 2015, toen hij 23 jaar was, sloot ook de toen 15-jarige Britse Shamima Begum zich aan.

“Eerst had ik weinig interesse in haar vanwege het leeftijdsverschil”, zegt Riedijk in een interview met BBC. “Een vriend van me kwam zeggen dat er een meisje in Raqqa was toegekomen dat interesse toonde om te trouwen. Ik vond haar te jong, maar aanvaardde het voorstel toch. Ik zag er niets verkeerd in dat ze nog maar 15 jaar was. Het was haar keuze. Wellicht was het voor haar beter geweest om wat te wachten, maar dat deed ze dus niet. Ze wilde trouwen, dus besliste ik dat met haar te doen.”

Terugkeren

Shamima Begum, de jihadbruid van Riedijk, zei twee weken geleden in een interview nog dat ze graag naar het Verenigd Koninkrijk zou willen terugkeren met haar pasgeboren zoon omdat ze “niets verkeerds gedaan heeft” in Syrië.

Riedijk is een andere mening toegedaan. Hij vindt dat het niet meer dan normaal is dat hij met zijn echtgenote en hun zoon mag terugkeren naar zijn thuisland Nederland, waar hij nochtans een gevangenisstraf van 6 jaar voor lidmaatschap van een terroristische organisatie riskeert als hij terugkeert.

In het interview geeft Riedijk toe dat hij gevochten heeft voor ISIS, maar de terreurgroep nu heeft afgezworen. “Ik ben gevangengenomen in Raqqa en ze hebben me daar gefolterd omdat ze dachten dat ik een Nederlandse spion was”, zegt hij.