Spectaculair wonen in watertoren? In Steenokkerzeel kan je er nu een kopen

Bijna vijfitg jaar lang deed de watertoren in Steenokkerzeel waar hij voor gemaakt was: water leveren. Enkele jaren geleden werd hij echter getransformeerd tot een bijzondere woning met 450 vierkante meter aan bewoonbare oppervlakte en een dakterras om u tegen te zeggen. Toch lijkt hij moeilijk verkocht te raken. Zo’n zes jaar geleden stond hij nog op de markt voor meer dan drie miljoen euro, nu kan je hem op de kop tikken voor een ‘luttele’ 1.750.000 euro. De woonkamer is ingericht in de oude waterkuip, er is een bijzondere gastenkamer en een hele verdieping voor de master bedroom, dressing en badkamer. Het indrukwekkende uitzicht is zeker voor vliegtuigspotters nog een extra troef, want je kijkt uit op de aanvliegroute van vliegtuigen die landen op Zaventem.