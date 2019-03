Côte d’Azur wapent zich tegen tsunami: “Het gevaar bestaat, een zondvloed is een race tegen de klok”

De Côte d’Azur wapent zich tegen een tsunami. Het gevaar bestaat wel degelijk, zegt geoloog Christophe Larroque in Nice Matin, en vooral Cannes en de Promenade des Anglais in Nice riskeren in geval van een zondvloed veel schade.

“Het risico bestaat”, zegt Christophe Larroque, geoloog bij Géoazur. “Om dat te zeggen, baseren we ons op historische gebeurtenissen zoals die van 23 februari 1887. Toen deed zich de sterkste aardbeving voor waar we weet van hebben, die een tsunamigolf van twee meter hoog veroorzaakt heeft in sommige delen van de Rivièra.” Er is nog een precedent: op 16 oktober 1979 eiste een tsunami elf levens in Antibes.

In een sterk verstedelijkt gebied als de Côte d’Azur zou een golf van 1 meter hoog al een groot probleem betekenen voor de Promenade des Anglais in Nice of de stad Cannes. “In het collectieve onderbewustzijn denken de mensen dat ze dat tijdens een storm wel al eens meegemaakt hebben”, zegt Larroque nog. “Maar het gaat hier over een golf die op de kustlijn afkomt met een snelheid van tientallen kilometer per uur. Dat is écht niet hetzelfde.”

Alarmsysteem

In 2012 nam de Franse overheid al de eerste maatregelen in gebruik om een eventuele tsunami het hoofd te kunnen bieden. CENALT werd toen in het leven geroepen, een alarmsysteem dat de aardschokken in de gaten houdt en meldingen uitstuurt wanneer er gevaar dreigt. Sinds dat in juli 2012 in gebruik werd genomen, werden 44 van die meldingen uitgestuurd naar het crisiscentrum. “Het alarmsysteem werkt heel goed”, zei senator Roland Courteau in februari aan BFMtv.

Maar er moet meer gebeuren, vindt Courteau, die zich al jarenlang buigt over de materie. Want in het crisiscentrum waar de meldingen naar gestuurd worden (COGIC) duurt het volgens hem te lang voor de melding doorgestuurd wordt naar de risicogebieden. Bij een oefening op 5 november van vorig jaar duurde het 34 minuten, en dat is volgens kenners te lang. “Een tsunami is een race tegen de klok.”