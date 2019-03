Genk - Twee gewapende mannen hebben zaterdagavond een overval gepleegd op een supermarkt in Genk. Ze deden dat in rode overall en met een Salvador Dali-masker op en gingen aan de haal met geld en sigaretten.

De gewapende mannen vielen de supermarkt op de Marcel Habetslaan in Genk zaterdagavond rond 17.45 uur binnen. Ze waren verkleed zoals in de Netflix-serie Casa de Papel: ze droegen een rode overall en een Salvador Dali-masker. Klanten waren er op dat moment niet in de winkel.

Een van hen bedreigde de 45-jarige uitbater met zijn wapen. Hij eiste het geld uit de kassa en de sigaretten. De uitbater liep daarbij geen verwondingen op. De overvallers vluchtten daarna te voet richting de Henri Forirstraat.

De lokale politie doorzocht de omgeving, maar kon de mannen niet vinden. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. De politie voert verder onderzoek.