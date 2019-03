Deel van Kortrijks zwembad mogelijk binnen de week weer open na zware brand

Kortrijk -

Het nieuwe zwembad van Kortrijk, waar in de nacht van dinsdag op woensdag een zware brand uitbrak, zal mogelijk binnen een week gedeeltelijk kunnen geopend worden. Dat verklaarde burgemeester en Kamerlid Vincent Van Quickenborne zondagmiddag in het VTM Nieuws. De nieuwe glijbanen zouden in de zomer kunnen klaar zijn, voegde hij eraan toe.