Open VLD houdt been stijf: “Nieuwe regeling voor SWT? Daar doen wij niet aan mee”

Ook in de Wetstraat zal het de komende dagen nog flink waaien. De regeling voor SWT, het vroegere brugpensioen in het loonakkoord, is door Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten nog maar eens neergesabeld.

Er is geen beterschap in zicht voor de goedkeuring van het loonakkoord dat de sociale partners begin deze week bereikten. Nadat de Open VLD-kamerleden Egbert Lachaert en Vincent Van Quickenborne zich al krachtig verzetten tegen de mogelijkheid om mensen op 58 jaar te laten instappen in het SWT (Stelsel van Werkloosheid met Werkgeverstoeslag), het voormalige brugpensioen, zette zondagochtend ook hun voorzitter de hakken nog eens in het zand.

LEES OOK. Extra loon, hogere uitkeringen en meer kans op vervroegd brugpensioen: dit betekent het loonakkoord voor jou

Dikke puist

“Er zitten goede elementen in dat akkoord, onder meer over de flexibilisering”, zei Gwendolyn Rutten in De Zevende Dag. “Maar met over SWT wordt het verkeerde signaal gegeven. Het is als een mooi gezicht met daarop een dikke puist. Tegen mensen van 58 jaar wordt op deze manier gezegd: jullie tellen niet meer mee, ga maar op werkloosheid staan.”

In de Arbeidsdeal die de regering-Michel nog onderhandelde voor de val van de regering, staat dat SWT pas mogelijk is op 59 en vanaf 2020 pas op 60. In het SWT-systeem wordt naast de uitkering voor de betrokkenen ook een deel door de werkgevers betaald. Het is wel degelijk de bedoeling om die mensen nog naar een andere baan te leiden, maar veel vertrouwen heeft Rutten daar niet in. “Dat is helaas niet de realiteit.”

“Kijk, voor mensen met een lange loopbaan, die vroeg beginnen werken zijn, of voor mensen met een zwaar beroep, daar doen we iets aan. Maar het kan niet dat we grote multinationals de kans geven om mensen op 58 jaar aan de kant te schuiven en de belastingbetaler daarvoor te laten opdraaien.”

LEES OOK. Econoom Gert Peersman: “Trek de pensioenleeftijd elk jaar met enkele maanden op, te beginnen vanaf dit jaar”

“Zo kunnen we niet verder”

Als het tot een stemming komt in het parlement, “dan keuren wij dit onderdeel niet goed”, zei Rutten. “Zo kunnen we in dit land niet verder.” Ook Van Quickenborne had dit eerder al aangekondigd.

Volgens CD&V, dat bevoegd minister van Werk Kris Peeters in de rangen heeft, hoeft het parlement zich hier echter niet over uit te spreken. Peeters zei eerder deze week al dat de aanpassing van de SWT-regeling “zo beperkt is dat er niet eens een nieuw Koninklijk Besluit moet geschreven worden”. De aanpassing zou volgens hem kunnen gebeuren binnen een bestaand KB, waardoor de Kamer er zich niet over moet uitspreken.