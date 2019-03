Engeland in de ban van voetbalschandaal: “Getrouwde international kreeg een zoontje met zijn minnares”

Engeland is in de ban van een voetbalschandaal. Een international die al bij verscheidene clubs gevoetbald heeft, heeft een kind gekregen met zijn minnares. Toen die zwanger werd, heeft hij de affaire moeten opbiechten aan zijn vrouw, meldt The Sun on Sunday.

Over welke voetballer het gaat, heeft The Sun on Sunday niet bekendgemaakt. De Britse krant schrijft zondag dat de getrouwde speler er een tijdje een affaire op nahield. Dat ontplofte in zijn gezicht toen zijn minnares op een dag zwanger bleek te zijn. Hij kon toen niet anders dan het aan zijn vrouw vertellen.

De echtgenote van de voetballer vertelde het haar vrienden en familie en was volgens de krant enorm geschokt. Toch besloot ze haar man niet buiten te schoppen: de twee legden het weer bij, zelfs toen hij tegen iedereen begon te ontkennen dat hij zijn minnares zwanger had gemaakt.

Zoontje geboren

Ondertussen is het zoontje van de voetballer geboren. Hij heeft de moeder een grote som geld - hoeveel wordt niet vermeld - gegeven zodat ze zich de komende jaren geen zorgen moet maken. “Ze wilde altijd al kinderen”, zegt een vriend van de minnares in The Sun. “En ze was dolenthousiast toen ze zwanger bleek te zijn. Maar dat was niet echt haar plan toen ze het bed indook met die voetballer.”

Ze werd niet lang na hun ontmoeting al zwanger, vertelt diezelfdde vriend. “Ze was verrast, maar vooral heel blij. Ze heeft geen moment aan abortus gedacht. Tegenover de vrouw van de vader voelt ze zich slecht, maar ze benadrukt wel dat zij niet de enige schuldige is. De voetballer wil zijn gezin niet verlaten, dus leeft ze verder zonder hem. Ze hebben een goede financiële deal gemaakt waardoor ze allebei gelukkig zijn.”

Een bron dichtbij de voetballer bevestigt het verhaal. “Dingen gebeuren, maar hij is een goede man en neemt zijn verantwoordelijkheid.”