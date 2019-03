Leuvense politie stelt pv’s voor kinderarbeid op voor twee bromfietskoeriers

Leuven - Bij controles op bromfietsen in de Leuvense binnenstad en in deelgemeente Kessel-lo heeft de Leuvense politie in de nacht van vrijdag of zaterdag twee -16-jarigen betrapt die in opdracht van een horecazaak als koerier maaltijden naar een klant aan huis brachten. In beide gevallen werd een pv opgesteld wegens kinderarbeid.

“Dat horecazaken zoals pizza- en kebabuitbatingen -16-jarigen inzetten om maaltijden rond te brengen, is bij de Leuvense politie volgens woordvoerder Nicolas Del Piero niet bekend als een probleem zoals bijvoorbeeld de alcoholverkoop in nachtwinkels aan minderjarigen dat wel is. “Ik heb ook geen weet dat we eerder al -16-jarige koeriers betrapten. Er gebeuren overigens ook niet zo vaak specifieke nachtelijke controles op bromfietsen”, aldus Del Piero.

Bij deze controles nam een bromfietser de vlucht en liet hierbij even later zijn bromfiets achter. In de bromfiets werd het adres van een horecazaak aangetroffen en de betrokkene kon op die manier worden teruggevonden. Lastens de zaakvoerder werd een pv opgesteld wegens inbreuken op de sociale wetgeving. De bestuurder kreeg een pv wegens het negeren van het bevel van een politieambtenaar.