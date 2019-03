Aalst -

Vanaf dit weekend barst de gekte weer los in Aalst. Tot en met dinsdag wordt de stad ondergedompeld in een heuse carnavalssfeer, waarbij de 91ste carnavalsstoet uiteraard het belangrijkste evenement van de driedaagse vormt. Voor wie niks wil missen van de feestelijkheden, kan via bovenstaande livestream van TV Oost alles van begin tot einde volgen!